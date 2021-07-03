Роберто Манчини: «Мы сыграли не так, как обычно, но отчаянно сражались. Защищаются все, не только Италия»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале .

«Пенальти – это жестоко. Это была тяжелая игра, Испания – отличная команда, показывающая классный футбол. Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно сражались, понимая, что все так сложится.

Изменения в стартовом составе ( остался в запасе – Прим. Sports.ru) доставили нам проблем, но мы смогли скоординироваться и не сильно рисковали.

Знали, что испанцы – мастера в контроле мяча и что они будут доставлять нам проблемы, поэтому нужно было адаптироваться и бороться до конца.

Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать. У обеих команды были шансы. Обе – замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия», – сказал Манчини.