Полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.
Как пишет Haberler.com, россиянина предложили турецкому клубу. Отмечается, что пока главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим не одобрил переход бывшего полузащитника «Зенита».
Возможный переход хавбека в турецкий клуб полностью зависит от мнения Терима.
В клубе считают требования Кузяева по зарплате завышенными. Переговоры продолжатся, если игрок согласится на те условия, что предлагает «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что Кузяев отклонил предложение «Зенита», поскольку хочет играть в Европе.
Со статистикой 27-летнего игрока сборной России можно ознакомиться здесь.