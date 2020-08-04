Полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в Турции.

Как пишет Haberler.com, россиянина предложили турецкому клубу. Отмечается, что пока главный тренер «Галатасарая» не одобрил переход бывшего полузащитника .

Возможный переход хавбека в турецкий клуб полностью зависит от мнения Терима.

В клубе считают требования Кузяева по зарплате завышенными. Переговоры продолжатся, если игрок согласится на те условия, что предлагает .

Ранее сообщалось, что Кузяев отклонил предложение «Зенита», поскольку хочет играть в Европе.

Со статистикой 27-летнего игрока сборной России можно ознакомиться здесь.