Арсен Венгер: «Англия проголосовала за Брексит, а теперь хотела создать Суперлигу. В Европе мечтают разрушить АПЛ, в Англии же сами это делают»

Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола поделился мнением о приостановке проекта .

«Она мертворожденная. С самого начала я не верил, что это сработает. Самым удивительным из всего этого было поведение англичан. В Европе все мечтают разрушить . В Англии же делают это сами.

Я не вижу здесь рациональности, потому что Англия проголосовала за Брексит, а теперь они хотели создать Суперлигу. У англичан сильнейшая лига. Суперлига на 100 процентов уничтожила бы Премьер-лигу.

Основа спортивной культуры в Европе – иметь доступ к соревнованиям высшего уровня через результаты выступлений. Я не понимаю, как кто-то мог решить, что ограничение связи между национальными чемпионатами и доступом в высшую лигу будет принято болельщиками.

Насколько по-дилетантски все это выглядело на презентациях, во время подготовки. Беспокоит, как управляются топ-клубы. Это выглядело как быстрое решение финансовых проблем этих клубов», – сказал Венгер в интервью The Telegraph.