Мартинеса не уволят из сборной Бельгии: «Нет причин менять тренерский штаб»

Теги Сборная Бельгии по футболу Евро-2020 Федерация футбола Бельгии Роберто Мартинес Футбол

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт выразил поддержку главному тренеру национальной команды Роберто Мартинесу.

На Евро-2020 бельгийцы вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв Италии (1:2).

 «Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.

Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки», – заявил Боссарт.

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