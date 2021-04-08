Мабхут из ОАЭ обошел Месси в списке лучших бомбардиров в матчах за сборные, забив 73 гола. У Лео 71 мяч

Нападающий сборной ОАЭ Али Мабхут, выступающий за «Аль-Джазиру», обошел форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Индии Сунила Чхетри в списке лучших бомбардиров в матчах за национальные команды.

Мабхут сделал дубль в матче против Малайзии (4:0). Эти голы стали для него 72-м и 73-м в составе национальной сборной. Этот результат позволил Мабхуту выйти на 8-е место в списке лучших бомбардиров в матчах за сборные за всю историю.

Среди действующих футболистов он занимает 2-е место, уступая лишь форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (103 мяча).

30-летний форвард обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Индии Сунила Чхетри по числу голов в матчах за сборную (оба – по 71 мячу).