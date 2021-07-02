Шевченко о 0:4 с Англией: «Есть разница в классе. Были очень хорошие эпизоды»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от (0:4) в 1/4 финала .

– Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество.

Потеря Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже. Это для нас была ощутимая потеря.

– Пропустили быстрые голы в начале первого и второго таймов.

– Опять же – это эпизоды, которые мы не доиграли. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали, создавали моменты. Есть разница в классе.

У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его.

– Насколько не хватало Малиновского?

– Если бы у нас были все игроки, команда укомплектована была бы лучше, игроки бы не получали на протяжении турнира травмы, приехали в лучшем состоянии – думаю, все равно бы повторили результат, который мы сделали.

– Итоги Евро для команды.

– Не буду подводить итоги, особенно сейчас. Сделаем, когда прилетим в Киев, поговорим, что было хорошо сделано, а что плохо, – цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир канала «Футбол 1».