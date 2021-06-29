Тренер Швеции Андерссон о вылете от Украины: «Это мой самый горький опыт в футболе. Мы могли добиться чего-то значимого на Евро»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о поражении от Украины (1:2 ОТ) в 1/8 финала .

«Мы провели очень хороший матч. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы его решить. Но он перешел в овертайм, и после удаления мы просто оборонялись. Мы хорошо это делали, поэтому, пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе – вылететь так, прямо перед окончанием времени матча.

Все разочарованы, в раздевалке тишина. Просто тишина. Нечего сказать, потому что ничего не поможет. Время это исцелит. Это было жестоко. Сейчас мы полетим домой, а завтра наши пути разойдутся.

Все заканчивается внезапно, все то хорошее, что мы строили вместе. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то по-настоящему значимого. Но мы уезжаем с честью, потому что Швеция не выходила из группы с 2004 года», – сказал Андерссон.