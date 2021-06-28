Бензема о вылете Франции с Евро: «Огромное разочарование. Продолжим биться, чтобы вернуться еще сильнее»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Евро-2020 Футбол

Нападающий сборной Франции Карим Бензема обратился к болельщикам после вылета команды с Евро-2020 в результате поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

«Расстроен и разочарован исходом вчерашней игры. Огромное разочарование, я хотел еще долго воодушевлять вас.

Спасибо за постоянную поддержку на протяжении всего Евро. Спасибо за силы, которые вы давали мне ежедневно.

Ничего не дается просто, мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться еще сильнее», – написал Бензема в инстаграме.

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У Бензема 4 гола на Евро, но французские националисты его ненавидят. Их обвинения – просто манипуляции

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