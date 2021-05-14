Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Послушав Переса, подумал, что он Робин Гуд»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о Суперлиге, частью которой являются «Реал и .

«Когда я послушал Флорентино Переса, у меня возникло ощущение, что он Робин Гуд (герой английских баллад, который грабил богатых, отдавая добытое беднякам – прим. Sports.ru). И что или «Барселона» стали чемпионами по менеджменту в Европе...

Нет, дружище. Нет! Они создали историю о Суперлиге, которая не соответствует действительности. В Европе аудиовизуальные права стоят 15 млрд евро. Эта новая Суперлига не принесет больше денег. Я за то, чтобы весь футбол управлял телевизионными правами», – сказал Тебас.