Селекция «Спартака» дала отрицательное заключение по Голешу в сентябре 2020-го. У него 1+1 в игре с Нидерландами

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Полузащитник «Славии» Томаш Голеш мог стать игроком «Спартака» в сентябре 2020 года.

Тогда игрок сборной Чехии входил в списки московского клуба, но заключение селекции красно-белых по нему было отрицательным, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Во вчерашнем матче Евро-2020 против Нидерландов (2:0) на стадии 1/8 финала Голеш забил за сборную Чехии, а также сделал голевую передачу на Патрика Шика.

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Автор победы Чехии – Томаш Голеш. Он родился в деревне с населением 200 человек и сыграл на 5 позициях за 2 года

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