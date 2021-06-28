Боливия – Аргентина. 1:4 – Месси забил 2 гола и отдал пас

Сборная Аргентины разгромила Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки.
На счету Лионеля Месси два гола и результативный пас в этой игре.
Аргентинцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе, Боливия финишировала пятой.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 июня, 03.00, «Арена Пантанал»
- Голы:
- 0:1 – 6 Гомес, 0:2 – 33, пенальти Месси, 0:3 – 42 Месси, 1:3 – 60 Сааведра, 1:4 – 65 Мартинес.
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Боливия –
Лампе, Сааведра (Вильярроэль, 85), Акин, Джузино, Фернандес (Вайяр, 81), Хустиниано, Чура (Вака, 61), Вака, Сеспедес (Сагредо, 61), Бехарано, Альварес (Рамальо, 61).
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Аргентина –
Армани, Монтиель, Пеццелья, Мартинес, Акунья, Родригес (Паредес, 71), Паласиос (Домингес, 71), Корреа (Ло Чельсо, 64), Месси, Гомес (Альварес, 56), Агуэро (Мартинес, 63).