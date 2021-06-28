Боливия – Аргентина. 1:4 – Месси забил 2 гола и отдал пас

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Сборная Аргентины разгромила Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки.

На счету Лионеля Месси два гола и результативный пас в этой игре.

Аргентинцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе, Боливия финишировала пятой.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Боливия – Аргентина 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
29 июня, 03.00, «Арена Пантанал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Гомес, 0:2 – 33, пенальти Месси, 0:3 – 42 Месси, 1:3 – 60 Сааведра, 1:4 – 65 Мартинес.
БоливияЛампе, Сааведра (Вильярроэль, 85), Акин, Джузино, Фернандес (Вайяр, 81), Хустиниано, Чура (Вака, 61), Вака, Сеспедес (Сагредо, 61), Бехарано, Альварес (Рамальо, 61).
АргентинаАрмани, Монтиель, Пеццелья, Мартинес, Акунья, Родригес (Паредес, 71), Паласиос (Домингес, 71), Корреа (Ло Чельсо, 64), Месси, Гомес (Альварес, 56), Агуэро (Мартинес, 63).
Предупреждения:
Рамальо (86), Акунья (90), Вайяр (90).

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