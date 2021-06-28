Боливия – Аргентина. 1:4 – Месси забил 2 гола и отдал пас

Сборная разгромила Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки.

На счету Лионеля Месси два гола и результативный пас в этой игре.

Аргентинцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе, Боливия финишировала пятой.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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