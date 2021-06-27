Сантуш после вылета Португалии с Евро: «Надо попытаться выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после матча 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией (0:1).

«Эта игра – большое разочарование для нас, потому что мы верили, что сможем победить, как в 2016 году. Игроки плачут, как и все португальцы.

Есть вещи, которые могут помочь тебе в будущем. В 2018 году мы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала, а на следующий год выиграли Лигу наций.

Нам надо смотреть вперед и попытаться выиграть следующий чемпионат мира», – сказал Сантуш.

«Некоторые игроки плачут в раздевалке». Вы впервые не увидите Португалию в 1/4 финала Евро!