Роналду впервые забил сборной Франции. Это 44-я команда, которой он забил за Португалию

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Сборная Португалии сыграла вничью с Францией в матче 3-го тура группового раунда Евро-2020 (2:2).

Дубль сделал нападающий португальцев Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти.

Он впервые в своей карьере отметился голами в игре с французской сборной. Это 44-я национальная команда, в ворота которой ему удалось забить.

Также в этой игре Роналду повторил рекорд иранца Али Даеи по голам за сборную – у них сейчас по 109 забитых мячей.

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