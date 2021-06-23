Роналду впервые забил сборной Франции. Это 44-я команда, которой он забил за Португалию

сыграла вничью с Францией в матче 3-го тура группового раунда (2:2).

Дубль сделал нападающий португальцев , реализовавший два пенальти.

Он впервые в своей карьере отметился голами в игре с французской сборной. Это 44-я национальная команда, в ворота которой ему удалось забить.

Также в этой игре Роналду повторил рекорд иранца по голам за сборную – у них сейчас по 109 забитых мячей.

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