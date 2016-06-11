Акинфеев об ошибке в матче с Кореей: «Я три месяца боялся выйти из дома. Было чувство – подвел всю страну»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о мяче, пропущенном в матче против сборной на .

– Я, как и любой человек, хочу не допускать ошибок, но не всегда это получается. После матча с Южной Кореей я три месяца – месяц мы отдали, потом два тренировались – боялся выйти из дома. Не то что не хотел – боялся, боялся смотреть в глаза людям. Хотя я их не знаю, не знаю, смотрели они этот футбол или нет, может, они бы меня на руках кидали.

Я человек человечный, хочу сделать так, как правильно. Но не у всех получается это делать.

– А как ты приходил в себя после Кореи?

– Я сидел дома, не выходил ни в магазин, никуда. Еду заказывал на дом. А когда приходилось куда-то выйти или в аэропорт, например, есть камера 360 градусов – и вот ты так же думаешь: кто посмотрел на меня. Сейчас, наверное, скажут, идиот какой-то, замороченный, еще что-то. Но есть вот такое чувство реально, что я подвел всю страну.

Пока я лежал в воротах [после того гола], у меня вся карьера, жизнь пролетела, и я думал: «На хера мне все это? Ради этого я проделал весь этот путь?» Но спасибо, что боженька дает нам как черные полосы, так и светлые.

– А после Испании все компенсировалось.

– Да, я как раз хотел сказать. После ЧМ-2018 поставил машину, оплатил парковку. Иду в кепарике, мало людей, думаю – не узнают. И просто со всех сторон человек 200: «Спасибо, молодец!» Любят говорить про две стороны медали – вот они и были, наверное. Ни золотая, ни серебряная, ни бронзовая медаль не даст тебе такого эмоционального порыва, когда тебе плохо или хорошо, и ты можешь сопоставить это.

Жизнь так устроена, думаю, нет ни одного человека, который сидит дома, пьет дорогой шотландский виски, и ему на счет капают миллиарды. Все равно надо что-то делать. Даже те, кто воруют, они же воруют. Наверное, как ты сказал, это правильно. Нельзя только шоколад есть сладкий, горький тоже существует, – сказал Акинфеев.