Акинфеев о 1-м голе Дании: «Это не ошибка Сафонова, был суперудар. Мяч полетел с наклевом, по восходящей, а потом упал. Очень тяжело отбить»

Вратарь ЦСКА ответил на вопрос о голе хавбека сборной Дании Миккеля Дамсгора в матче против команды России (4:1).

– Когда Дания забивала нам первый гол, удар можно было отразить?

– Это был суперудар на самом деле. Очень со стороны легко говорить. Мяч полетел с наклевом.

Если бы Матвей [Сафонов] выручил, это, наверное, был бы суперсэйв, как Руй Патрисиу сделал после удара Погба в матче с Францией. Вернее, Патрисиу легче было – мяч летел по нормальной траектории.

А здесь – по восходящей, а потом упал. Очень тяжело [отбить] на самом деле. Я бы вообще не стал рассматривать как какую-то ошибку.

– На большом турнире меняется вратарь: во втором матче у России вышел Сафонов, а не Шунин. Тебя это удивило?

– Меня в принципе ничего не удивляет – это футбол. Как говорится, тренер дал – тренер забрал. Он решает. Если он так решил, значит, он делает правильно.

Я всегда говорил, что результат первым делом спрашивают с тренера, потом с футболистов. Другой цепочки быть не может. Поэтому если Саламыч так решил, он так решил, – сказал Акинфеев в беседе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».