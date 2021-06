Болельщик с радужным флагом выбежал во время исполнения гимна Венгрии перед игрой с Германией

Перед матчем – в рамках на поле выбежал фанат с радужным флагом в руках.

Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ.

Напомним, 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

A fan holding a rainbow flag broke onto the pitch while Hungary’s national anthem was playing.#GERHUN #EURO2020 pic.twitter.com/eLdDaAbUtn