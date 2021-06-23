Болельщик с радужным флагом выбежал во время исполнения гимна Венгрии перед игрой с Германией

Перед матчем Венгрия – Германия в рамках Евро-2020 на поле выбежал фанат с радужным флагом в руках.
Болельщик был одет в футболку немецкой сборной. Он выбежал на поле, когда играл гимн Венгрии. Вероятно, фанат таким образом поддержал ЛГБТ.
Напомним, 15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.
В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.
УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.
A fan holding a rainbow flag broke onto the pitch while Hungary’s national anthem was playing.#GERHUN #EURO2020 pic.twitter.com/eLdDaAbUtn— DW Sports (@dw_sports) June 23, 2021