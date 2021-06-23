На Евро-2020 8 автоголов – больше, чем в сумме за пять предыдущих турниров

Сборная Словакии уступает (0:5, второй тайм) на .

На 71-й минуте второй автогол в этом матче забил хавбек – от его ноги мяч влетел в сетку после удара . Ранее в свои ворота забил голкипер .

Теперь на Евро-2020 забито 8 автоголов. Это больше, чем в сумме за последние пять чемпионатов Европы (7 автоголов).

До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4) и голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2).

Голкипер Словакии Дубравка забил в свои ворота. Это 7-й автогол на Евро-2020 – столько было за 5 предыдущих