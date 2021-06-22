Голкипер Словакии Дубравка забил в свои ворота. Это 7-й автогол на Евро-2020 – столько было за 5 предыдущих

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Сборная Словакии уступает Испании (0:1, первый тайм) на Евро-2020.

На 30-й минуте полузащитник испанцев Пабло Сарабия попал в перекладину ворот Словакии. Мяч отскочил вертикально вверх, и голкипер Мартин Дубравка, пытаясь его выбить, рукой отправил в сетку собственных ворот.

Это седьмой автогол на данном турнире. Это столько же, сколько суммарно было забито на Евро-2000 (1 автогол), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) и 2016 (3).

До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4) и голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2).

Фото: REUTERS/MARCELO DEL POZO, JOSE MANUEL VIDAL

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