Голкипер Словакии Дубравка забил в свои ворота. Это 7-й автогол на Евро-2020 – столько было за 5 предыдущих

Сборная Словакии уступает Испании (0:1, первый тайм) на Евро-2020.
На 30-й минуте полузащитник испанцев Пабло Сарабия попал в перекладину ворот Словакии. Мяч отскочил вертикально вверх, и голкипер Мартин Дубравка, пытаясь его выбить, рукой отправил в сетку собственных ворот.
Это седьмой автогол на данном турнире. Это столько же, сколько суммарно было забито на Евро-2000 (1 автогол), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) и 2016 (3).
До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4) и голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2).
Фото: REUTERS/MARCELO DEL POZO, JOSE MANUEL VIDAL