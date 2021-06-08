«Милан» согласовал контракт с Жиру, нужно договориться с «Челси». «Россонери» также интересны Зиеш и Бакайоко

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«Милан» по-прежнему намерен приобрести форварда «Челси» Оливье Жиру.

«Россонери» согласовали с 34-летним игроком сборной Франции контракт до июня 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Жиру – главная трансферная цель итальянского клуба, переговоры с «Челси» о сумме сделки продолжаются.

В начале июня лондонцы продлили соглашение с нападающим до июня 2022 года.

Также «Милан» заинтересован в Хакиме Зиеше и Тьемуэ Бакайоко (был в аренде в «Наполи»), но «Челси» не хочет снижать цену за полузащитников.

Статистика Жиру – здесь, Зиеша – здесь, Бакайоко – здесь.

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