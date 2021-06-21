Смородская о сборной: «Половина – дети лимита. Никто не выдерживает конкуренции с нормальными футболистами сильных клубов»

Бывший президент «Локомотива» подвергла критике лимит на легионеров в РПЛ после вылета сборной России с .

– Какие у вас впечатления от игры в Копенгагене?

– Ужасные! Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы.

– Что вы имеете в виду?

– Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году.

Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть!

– То есть вся проблема в лимите?

– Посмотрите, кто у нас выступал в 2014 году. Буссуфа, Диарра, Роберто Карлос – все звезды мирового футбола. Чтобы отобрать у них мяч, надо было постараться. Я уж не говорю о Халке и Витцеле. А кто сейчас есть в РПЛ? Один позор!

– В поражении виноват тренер?

– Сейчас не время для того, чтобы отвечать на такие вопросы. Вешать все на Черчесова тоже не совсем правильно. Он работает с теми, кто у него есть.

Эти люди выросли в условиях полного отсутствия конкуренции. Им сделали тепличные условия. Все думают, что с такими условиями вырастут настоящие дикие кабаны, – не получилось.

– Вы считаете, что у сборной чересчур слабый состав?

– Да! Половина – дети лимита. У Головина шесть ударов в молоко за три матча. Он из выгодных позиций бьет в космос – даже камера не берет. Что это такое?

– Нужны перемены сверху?

– Они нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита.

– А как же Головин, Миранчук?

– У меня Миранчуки играли с Диарра! Это большая разница!

– Сейчас Миранчук выступает с Малиновским в «Аталанте».

– Правильно. Алексей – один из последних плодов. Как раз когда он начинал, стали ужесточать ограничения на иностранцев.

Доужесточались до такой степени, что никого не осталось. Никто не выдерживает конкуренции с нормальными футболистами сильных клубов. Ни скорости, ни отбора, ни удара, ни мысли, – заявила Смородская.