Министр спорта России о Евро-2020: «Важно сделать правильные выводы и провести реформы»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.
«Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.
При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», – сказал Матыцин.
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