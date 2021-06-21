Министр спорта России о Евро-2020: «Важно сделать правильные выводы и провести реформы»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о выступлении национальной команды на .

«Совместно с нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», – сказал Матыцин.

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