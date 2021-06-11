Быстров о Евро: «Украина поехала домой. А крику сколько было: форма, Крым нарисовали...»

Бывший вингер сборной России Владимир Быстров высказался о чемпионате Европы.
«Украина поехала домой. А крику сколько было: форма, Крым нарисовали...
Надо было просто меньше шуметь, а больше заниматься делом, футбольным делом», – дал комментарии Быстров в эфире телепередачи «Все на матч».
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