У Укpaины 7 поражений и 2 победы на групповых этапах Евро

заняла третье место в группе С на Евро-2020.

У украинской сборной 7 поражений и 2 победы на чемпионатах Европы.

В 2012 году украинцы обыграли Швецию (2:0), но уступили Франции (0:2) и Англии (0:1). В 2016-м команда проиграла все три матча группового этапа Евро – Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

В обоих случаях украинцы не выходили в плей-офф турниров.

На Евро-2020 Украина проиграла Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но выиграла у Северной Македонии (2:1). Команда заняла третье место в группе и сейчас идет 4-й в рейтинге сборных с третьих мест.

В 2004-м и 2008-м сборная Украины не выступала на чемпионатах Европы.

Украина пока зависла (ждут выход с 3-го места), Нидерланды – 9 из 9, Австрия в 1/8 сыграет с Италией: итоги группы C