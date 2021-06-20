Клинсманн про Испанию: «Соперник не видит ни Пуйоля, ни Рамоса, и понимает, что шанс победить есть. Много техничных игроков, но они не вселяют ужас»

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высказался о выступлении Испании на Евро-2020.

«Футбол по-прежнему строится вокруг физической борьбы. , или вселяют в вас страх, дают понять, что на поле будет настоящая битва.

В нынешней сборной много технически одаренных футболистов, читающих игру, но они не вселяют в соперников ужас. Когда другая команда выходит на поле и не видит на нем ни Пуйоля, ни Рамоса, она понимает, что шанс победить есть.

Испания сейчас в переходной фазе, и Словакия будет думать, что способна добиться хотя бы ничьей. Уважение, которое на протяжении двадцати лет вызывала , немного размылось», – отметил Клинсманн.

Альба – главный игрок этой Испании. Лучше всех на Евро доставляет мяч в штрафную, но Энрике нужны альтернативы в атаке