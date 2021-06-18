Роналду пробил 50 штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. У него один гол

проиграла (2:4) во втором туре .

Форвард португальской команды , забивший гол и сделавший ассист, на 54-й минуте исполнял штрафной и пробил выше ворот.

В составе португальской команды Роналду 50 раз бил штрафные на Евро и чемпионатах мира. При этом он забил со штрафного всего один гол.

Для сравнения: у Гарета Бэйла два гола после шести попыток, у Эрика Дайера один мяч после одной попытки.

Напомним, в составе португалец 71 раз пытался забить со штрафного. 48 раз – в 67,6% случаев – мяч попадал в стенку.

Единственный гол со штрафного за время выступлений в итальянском клубе Роналду забил в июле 2020 года в матче Серии А против «Торино» (4:1).