У Роналду самый высокий xG на Евро без учета пенальти – 2,17 по итогам 2 туров

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Завершился второй тур на Евро-2020.

Среди игроков по показателю xG без учета пенальти лидером стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с результатом 2,17. 36-летний португалец нанес 5 ударов, 3 из которых в створ, и забил 2 гола.

В топ-5 по xG без учета пенальти также входят итальянец Чиро Иммобиле (1,97 и 2 гола), испанец Альваро Мората (1,94 и 1 гол), валлиец Аарон Рэмзи (1,64 и 1 гол), а также немец Кай Хавертц (1,64 и 1 гол).

npxG (Non-Penalty Expected Goals) – это модель ожидаемых голов, параметр, оценивающий, сколько голов игрок должен был бы забить – без учета пенальти. Дело в том, что пенальти обычно присуждают коэффициент xG 0,76, так что npxG – более чистый способ посчитать xG игрока и проанализировать его вклад.

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