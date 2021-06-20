😱Дания – явный фаворит матча с Россией! Но беспроигрышная ставка 2000 рублей поднимет настроение🆗

Вечер понедельника, 21 июня, станет главным моментом для российского футбола в этом году.

Национальная сборная встретится с датчанами в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы.

Для выхода в плей-офф точно хватит победы, вполне может оказаться выигрышным и вариант с ничьей.

Вот только Россия отнюдь не фаворит. «Фонбет» предлагает поставить на победу с коэффициентом 5,05, на ничью – с коэффициентом 4,30. А коэффициент на Данию – 1,68.

Сборной будет сложно в Копенгагене, но «Фонбет» сделает все, чтобы поднять вам настроение: получите беспроигрышную ставку 2 000 рублей!