Месси о фото, где он в ванной в трусах с Ди Марией и игроками сборной: «Давай, #####»

Нападающий «Барселоны» и выступил после победы над Уругваем (1:0) в матче Кубка Америки.

33-летний форвард выложил в инстаграме фотографию, на которой он в ванной в трусах с игроками сборной – Анхелем Ди Марией, , , Родриго де Паулем и .

«Давай, #####. Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие относительно того, что нас ждет впереди. Но все равно будет непросто 💪💪🇦🇷», – написал Месси.