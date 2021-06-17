Месси о фото, где он в ванной в трусах с Ди Марией и игроками сборной: «Давай, #####»

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выступил после победы над Уругваем (1:0) в матче Кубка Америки.

33-летний форвард выложил в инстаграме фотографию, на которой он в ванной в трусах с игроками сборной – Анхелем Ди Марией, Леандро Паредесом, Николасом Отаменди, Родриго де Паулем и Хоакином Корреа.

«Давай, #####. Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие относительно того, что нас ждет впереди. Но все равно будет непросто 💪💪🇦🇷», – написал Месси.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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