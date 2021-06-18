Афеллай о Месси: «Его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле – настолько сильным было давление»

Теги Ибраим Афеллай Барселона Лионель Месси Ла Лига Sports.ru Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Ибраим Афеллай, недавно завершивший карьеру, рассказал о том, с чем приходится сталкиваться футболистам на фоне эмоционального давления. 

«У меня из-за этого было довольно много проблем с питанием, иногда я просто не мог проглотить еду перед играми. Было очень сложно, но я заставлял себя это делать.

Другие парни выглядели очень загруженными уже за день до игры. А в раздевалке перед игрой сидишь так и думаешь: «У него в семье кто-то умер или еще что случилось?»

Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала игры. 

Этот человек достиг в жизни всего, чего можно. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит», – сказал Афеллай.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья