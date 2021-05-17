Олич ушел из ЦСКА, не согласившись с выбором ассистента: клуб предлагал Бабаяна, Ивица хотел Рахимича

Теги ЦСКА Элвер Рахимич премьер-лига Россия Ивица Олич Спорт-Экспресс Григорий Бабаян Футбол

Стала известна одна из причин, по которой Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА.

По данным «Спорт-Экспресса», изначально хорват прилетел в Москву, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Перед вылетом он поговорил с руководством ЦСКА, и ему предложили экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна в качестве помощника.

Олича, который видел своим ассистентом экс-игрока армейцев Элвера Рахимича, категорически не согласился с таким вариантом. В результате стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сегодня Бабаян отправился в Австрию в составе делегации ЦСКА, но о его назначении на пост главного тренера речи пока не идет. Сообщалось, что команду возглавит Алексей Березуцкий.

Олича в ЦСКА хватило на 9 матчей. Слишком рвался в сборную на Евро, оставил клуб без еврокубков и, кажется, поссорился с руководством

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Ивица Олич

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