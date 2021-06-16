Тренер Финляндии: «Интересно, что делала бы Россия, если бы наш гол засчитали. Они играли с флангов, доставляли мяч в штрафную»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва ответил на вопрос о команде России (0:1) после поражения в матче , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вас чем-нибудь удивила Россия?

– Мы знали о травме , ожидали изменений.

После их поражения от Бельгии изменения тоже предполагались. Россия играла более-менее так, как мы думали. Мы их изучали.

Они больше играли с флангов, оттуда доставляли мяч в штрафную – как мы и ожидали. Интересно, что они сделали бы, если наш гол в начале засчитали бы.

– очень талантливый и быстрый игрок. В момент гола наша защита допустила ошибку. Это был очень красивый гол. Это нужно признать, но жаль, что мы не смогли его предотвратить, – сказал Канерва.

Я рад реакции игроков на резкую смену состава после первого матча. Чем-то напомнило ЧМ-2018