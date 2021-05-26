Сумманен о матче Россия – Финляндия: «Когда русские играют за Mother Russia – они опасный соперник»

Бывший главный тренер поделился ожиданиями от игры футбольной сборной Финляндии с командой России на Евро-2020.

– Мне очень интересно, как сложится матч против России. Я ведь тренировал здесь. Когда русские играют слаженно, коллективно, за Mother Russia – они действительно опасный соперник.

Финны действуют от обороны. Мы защищаем свои ворота, выжидаем, когда соперник начнет рисковать и ошибаться, а затем бежим в контратаку.

Но если русские играют от обороны так, как они это умеют, то игра абсолютно в их руках. А вот если они не будут действовать слаженным механизмом, то у Финляндии есть шанс.

– Что в целом думаете о российском футболе?

– Могу сказать о вашем спорте в целом. Я работал с российскими игроками в Омске, русские умеют выкладываться по максимуму. А на различных чемпионатах они выступают за свою Родину. Там они выходят и играют по принципу «сделай или умри».

Также русские находятся под сильным давлением. Они уступили в первом матче, а нашу сборную примут на домашнем поле.

Но повторюсь: если команда играет за Родину, она максимально сплочена, хорошо защищается. Такую сборную очень тяжело победить.

Интересно, насколько хорошо получится у нашей сборной играть от защиты, получится ли сработать как в Копенгагене. Финны тоже сильные и сплоченные. Игра с Россией будет хорошей проверкой на прочность.

Те ребята, которых я тренировал, они всегда выкладывались по максимуму, делали все, что от них требуется. Все российские спортсмены такие.

Иногда они выкладываются настолько, что ты сам не замечаешь, как ошибаешься. Они играют с холодной головой и слаженно, они как воины. Одолеть их будет нелегко, – сказал Сумманен.