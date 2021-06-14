Луис Энрике: «Испания старалась создавать моменты, но поле было не лучшим. Игроки жаловались»

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча со Швецией (0:0) на Евро-2020.

«Соперник решил играть от обороны, пользуясь длинными забросами. У него даже был шанс победить.

Но в итоге ничья. Я сочувствую фанатам и игрокам. Мы хотели посвятить болельщикам победу.

Мы старались создавать опасные моменты, но поле было не лучшим. Игроки жаловались на него. Мы создавали моменты, но не могли их реализовать.

Мората – отличный игрок, который хорошо работает и в атаке, и в обороне. Он способен справиться [со свистом в свой адрес], и я бы хотел увидеть, как ему рукоплещут», – заявил Энрике.

Испания побила рекорд Евро по владению мячом – 85,1% против Швеции

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