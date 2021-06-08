Криштиану Роналду: «Я так же мотивирован, как на первом Евро. Португалия претендует на победу»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Евро-2020 Футбол

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Команда с Пиренейского полуострова попала в одну группу с Германией, Францией и Венгрией.

«Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет.

Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу», – сказал Роналду в интервью журналу «360».

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