Педри побил рекорд Испании, в 18 лет и 201 день сыграв на Евро

Сборные Испании и играют на групповом этапе .

В стартовом составе испанцев на поле вышел хавбек . Он стал самым молодым футболистом этой страны, сыгравшим на чемпионате мира или Европы, – ему 18 лет и 201 день.

Хавбек «Барселоны» побил рекорд, принадлежавший полузащитнику с ЧМ-2006, – 19 лет и 41 день.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Испанией и Швецией.

Испания учится играть без Рамоса, Пике, Карвахаля и Де Хеа (и, возможно, Альбы). Справа в обороне – полузащитник, в центре – два левши