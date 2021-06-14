Педри побил рекорд Испании, в 18 лет и 201 день сыграв на Евро

Сборные Испании и Швеции играют на групповом этапе Евро-2020.
В стартовом составе испанцев на поле вышел хавбек Педри. Он стал самым молодым футболистом этой страны, сыгравшим на чемпионате мира или Европы, – ему 18 лет и 201 день.
Хавбек «Барселоны» побил рекорд, принадлежавший полузащитнику Франсеску Фабрегасу с ЧМ-2006, – 19 лет и 41 день.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Испанией и Швецией.
Испания учится играть без Рамоса, Пике, Карвахаля и Де Хеа (и, возможно, Альбы). Справа в обороне – полузащитник, в центре – два левши