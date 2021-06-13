Евро-2020. Испания примет Швецию, Шотландия играет с Чехией, Польша против Словакии

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Шотландии играет дома с Чехией, Испания – со Швецией, Польша встречается в Санкт-Петербурге со Словакией.
1-й тур
Группа D
- Дата проведения
- 14 июня, 16.00, «Хэмпден Парк»
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Шотландия –
Маршалл, Робертсон, Хендри, Купер, О’Доннелл, Макгинн, Армстронг, Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс.
Группа E
- Дата проведения
- 14 июня, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 14 июня, 22.00, «Ла Картуха»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.