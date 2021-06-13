Евро-2020. Испания примет Швецию, Шотландия играет с Чехией, Польша против Словакии

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Шотландии играет дома с Чехией, Испания – со Швецией, Польша встречается в Санкт-Петербурге со Словакией.

Евро-2020

1-й тур

Группа D

Группа E

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Евро-2020

Гид по сборным Евро-2020: игровой стиль, звезды и история