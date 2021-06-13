Евро-2020. Испания примет Швецию, Шотландия играет с Чехией, Польша против Словакии

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В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Шотландии играет дома с Чехией, Испания – со Швецией, Польша встречается в Санкт-Петербурге со Словакией.

Евро-2020

1-й тур

Группа D

Шотландия – Чехия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
14 июня, 16.00, «Хэмпден Парк»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 42 Шик, 0:2 – 52 Шик.
ШотландияМаршалл, Робертсон, Хендри, Купер, О’Доннелл, Макгинн, Армстронг, Кристи (Адамс, 46), Мактомини, Хэнли, Дайкс.
ЧехияВацлик, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Дарида, Янкто, Соучек, Масопуст, Крал, Шик.

Группа E

Польша – Словакия
Дата проведения
14 июня, 19.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Испания – Швеция
Дата проведения
14 июня, 22.00, «Ла Картуха»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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