Зидан – журналисту: «Будешь задавать одни и те же глупые вопросы? Твоя работа – это позор»

Бывший главный тренер вчера посетил финал плей-офф между и «Жироной» (1:2).

За «Райо» выступает сын французского специалиста .

После матча к Зидану обратился журналист GOL Серджио Киранте, который задал французу вопрос об уходе из «Реала» и опубликованном открытом письме, в котором тренер рассказал, что не чувствовал поддержки в клубе.

Зидан сперва шел, игнорируя журналиста, но потом ответил: «Ты собираешься задавать одни и те же глупые вопросы? Твоя работа – это позор.

Я знаю тебя, а ты – меня. С вами всегда происходит одно и то же. Давай, пошли поговорим без камер».