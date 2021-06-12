Геннадий Орлов: «Сейчас сборная Украины сильнее России по футболистам и игровым показателям»

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Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сборных России и Украины.

«Вот финны обыграли датчан – кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейское арене.

Игроки у них сильные», – сказал Орлов на своем ютуб-канале.

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