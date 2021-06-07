Вейналдум перешел в «ПСЖ» из «Ливерпуля» на правах свободного агента

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум стал игроком .

30-летний футболист подписал контракт сроком до 2024 года.

Сообщалось, что он будет получать во французском клубе 10 миллионов евро в год.

Вейналдум 5 лет выступал за «Ливерпуль», в составе которого стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

Срок его контракта был рассчитан до 30 июня. Он покинул английский клуб на правах свободного агента. На футболиста также претендовала «Барселона».