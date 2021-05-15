Моуринью про «МЮ»: «Люди видят позитив в очередном сезоне без трофеев. Но при мне ожидания были совсем другими»

поделился мнением о выступлении , его бывшей команды, в минувшем сезоне.

– В «МЮ» мы выиграли три трофея в первом же моем сезоне в команде. И я хотел большего. Я оптимист и реалист одновременно. Когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок английской лиги, я чувствовал, что для следующего шага тех игроков, что были, недостаточно.

Сейчас люди говорят: «Отличный сезон, вы стали вторыми». А я бы сказал: «Мы стали вторыми. Это плохой сезон».

– Но почему это плохой сезон?

– Мне нравится «МЮ», фанаты здорово ко мне относились. И то, что люди видят позитив в очередном сезоне без трофеев, хорошо. Но при мне уровень ожиданий, заданный прессой, был совершенно другим, – заявил Моуринью, беседуя с известным телеведущим Джеймсом Корденом.