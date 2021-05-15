«ПСЖ» хочет бесплатно подписать Дембеле в 2022-м. Усман еще не продлил контракт с «Барсой»

Полузащитник Усман Дембеле может покинуть «Барселону».

Как информирует Marca, срок контракта француза истекает летом 2022 года и надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

Отмечается, что данная информация может серьезно повлиять на ход переговоров «блауграны» с Дембеле о продлении соглашения. «Барса» планирует начать диалог на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что каталонцы постараются продать полузащитника этим летом, если не удастся продлить контракт.

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