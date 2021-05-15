Сергей Нарышкин: «В России живут футболом. Его можно считать национальным видом спорта»

Председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перед стартом сборной России на рассказал о любви к футболу в стране.

«За более чем вековую историю футбола в отечественных архивах накопился довольно большой объем исторических документов, которые представляют из себя целую летопись этой замечательной игры в нашей стране.

Эту замечательную игру можно по праву считать национальным видом спорта, важной и неотъемлемой частью отечественной культуры. Любовь к футболу объединяет футболистов, тренеров, спортивных комментаторов и болельщиков, людей разных национальностей, возрастов и профессий. У нас в России по-настоящему живут футболом.

В годы Великой Отечественной войны советские футболисты ушли на фронт, они не раз демонстрировали примеры мужества и стойкости перед лицом врага. Легендарный матч, сыгранный весной 1942 года в блокадном Ленинграде. Позднее получили известность подробности трагического матча, который был назван «матчем смерти», в оккупированном Киеве. Пленные игроки клуба «Старт» в неравной борьбе одолели своих палачей.

Послевоенное восстановление страны сопровождалось вдохновляющими успеха советской сборной, это было время великих футбольных триумфов», – отметил Нарышкин.