Арустамян об аккредитации на Евро: «Это было ожидаемо. Есть в Азербайджане такое отношение к армянам, к сожалению»

Комментатор рассказал о ситуации с неполучением аккредитации на Евро-2020.

– Все на самом деле в порядке. Просто мне не дали аккредитацию на чемпионат Европы. Это было в конце мая, пришло письмо с отказом в аккредитации. Я списался с коллегами из международного отдела.

Был уверен на сто процентов, что это техническая ошибка, потому что у меня была куча аккредитаций на все турниры, поездки и так далее. Думал: бывает, ошиблись.

Было письмо в УЕФА: «Ребят, может, вы где-то галочку не там поставили? Надо аккредитовать». Приходит ответ: «Нет, это не ошибка. Нобелю Арустамяну отказано в аккредитации, потому что он не прошел полицейский контроль или что-то такое в одной из стран-организаторов турнира».

Дальше это был не самый сложный ребус в моей жизни – угадать, кто [был против]. Надо было убедиться в этом, было еще одно письмо в УЕФА с просьбой ограничить действие аккредитации, исключив Баку, Азербайджан [из зон действия аккредитации]. Но УЕФА отказал.

– То есть всем армянским журналистам не дали аккредитацию?

– Нет, почему?

– А в чем у тебя дело?

– В УЕФА ответили: по регламенту все 12 городов должны дать финальное «OK», чтобы человек получил аккредитацию. Дальше оставалось только ждать. Для меня ситуация простая в понимании.

– Вице-президент Федерации футбола Азербайджана сказал: «Арустамян нарушил законы нашей страны, много раз бывал на оккупированных землях». Объясни ситуацию.

– Я был в Нагорном Карабахе. Мой дед из Нагорного Карабаха – я очень люблю туда ездить, это было невероятное время. Был там несколько раз, даже делал футбольный турнир для детей.

Для людей, которые живут 30 с лишним лет в ощущении войны и давления, провести детский турнир – главное событие в детстве какого-то ребенка. Я горжусь, что это делал – мне это приятно.

– На Sports.ru классный комментарий, самый залайканный: «Сборная России теперь представит форму к Евро с контурами Арустамяна».

– Тебе же смешно было (улыбается)? Еще раз: я не скрываю, что я был в Нагорном Карабахе, не я один.

Когда это вышло в публичное пространство, началась поддержка с разных сторон. Я искренне поблагодарил РФС, мне звонили из армянской федерации футбола, «Матч ТВ» подключился, все подключились.

В этой истории – получу я аккредитацию или нет – да, это было ожидаемо. И да, регламент УЕФА несовершенен. К моему глубокому сожалению, есть в Азербайджане такое отношение к армянам, особенно с карабахскими корнями. Это факт, и я смирился.

Собираюсь нормально провести Евро, и у меня уже есть FAN ID. Я очень спокойно отношусь к этой истории, ситуация для меня очевидна и понятна со всех сторон. Это, к сожалению, еще раз подтверждение того, что происходит многие десятилетия. Все окей.

У меня нет задачи посетить Баку во время Евро. Прекрасно понимаю, что это невозможно, хотя я сам родился в Баку – это просто грустная, но и понятная история, – сказал Арустамян.

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