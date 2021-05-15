«Матч ТВ»: «Сделаем все, чтобы Арустамян получил аккредитацию на Евро. Он один из лучших спортивных журналистов страны»

высказался о ситуации с журналистом .

«Недавно мы получили письмо от УЕФА. В нем сообщалось, что Нобель Арустамян не аккредитован на Евро-2020. Его заявку не одобрил полицейский департамент одной из стран.

Прямо сейчас «Матч ТВ» находится на постоянной связи с УЕФА для решения проблемы. Нобель Арустамян – один из лучших спортивных журналистов страны, чья работа на Евро важна для российского зрителя.

К решению проблемы подключился МИД РФ. Сделаем все возможное, чтобы Нобель получил аккредитацию», – говорится в сообщении «Матч ТВ».

Азербайджан заблокировал Нобеля на Евро – нет права работать даже в Питере. МИД верит, что УЕФА решит проблему