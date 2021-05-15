Sports.ru выпустил документальный фильм о Евро-2008. Участники – Аршавин, Семак, Игнашевич и другие. Смотрите эксклюзивно в видеосервисе Wink

Sports.ru выпустил документальный фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Лента уже эксклюзивно доступна на видеосервисе Wink.

Спикеры фильма – Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев, Игорь Семшов, Роман Широков, Александр Кержаков, Александр Бородюк, Игорь Корнеев, личный помощник Гуса Хиддинка Евгений Савин, Владимир Стогниенко и Георгий Черданцев.

Они расскажут не только о легендарном четвертьфинале Евро-2008 против Нидерландов, но и объяснят, как Хиддинк изменил российский футбол, а также не обойдут ни одного неприятного момента, случившихся со сборной при Хиддинке.

Автор идеи и сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин, снимавший главные ролики «Рубина» в этом сезоне.

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