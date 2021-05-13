Депутат Госдумы Свищев о форме Украины: «Это двойные стандарты. Украина выражает политическую позицию, несовместимую с РФ»

Депутат Госдумы РФ и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи высказался о решении УЕФА допустить форму сборной Украины до Евро-2020.

«Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией.

Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда. Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!» – сказал Свищев.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». Кажется, нарушили правила УЕФА