Депутат Госдумы Свищев о форме Украины: «Это двойные стандарты. Украина выражает политическую позицию, несовместимую с РФ»

Депутат Госдумы РФ и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о решении УЕФА допустить форму сборной Украины до Евро-2020.
«Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией.
Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда. Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!» – сказал Свищев.
Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». Кажется, нарушили правила УЕФА