Погба считает, что Канте достоин «Золотого мяча»: «Было бы заслуженно. Он всегда был так хорош»

Полузащитник считает, что хавбек заслужил выиграть «Золотой мяч».

«Говорю на весь мир – Нголо, которого мы видели в последние месяцы, всегда был таким. Мы много говорим о его игре, но он всегда был так хорош.

В полуфиналах ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси, поэтому приятно видеть, как себя проявляют полузащитники или даже защитники. Я давно говорил, что при победе «Челси» в ЛЧ было бы уместно, чтобы «Золотой мяч» мяч дали Канте. Это было бы заслуженно.

Канте всегда хорошо выступал. Я не удивлен тем, что он делает, я удивлен, что он до сих пор делает это. Он всегда так играет», – сказал Погба о партнере по сборной .

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