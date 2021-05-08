Погба считает, что Канте достоин «Золотого мяча»: «Было бы заслуженно. Он всегда был так хорош»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Золотой мяч Поль Погба Нголо Канте Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что хавбек «Челси» Нголо Канте заслужил выиграть «Золотой мяч».

«Говорю на весь мир – Нголо, которого мы видели в последние месяцы, всегда был таким. Мы много говорим о его игре, но он всегда был так хорош.

В полуфиналах ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси, поэтому приятно видеть, как себя проявляют полузащитники или даже защитники. Я давно говорил, что при победе «Челси» в ЛЧ было бы уместно, чтобы «Золотой мяч» мяч дали Канте. Это было бы заслуженно.

Канте всегда хорошо выступал. Я не удивлен тем, что он делает, я удивлен, что он до сих пор делает это. Он всегда так играет», – сказал Погба о партнере по сборной Франции.

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