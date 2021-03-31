Дешам о «Золотом мяче» для Канте: «Не знаю, насколько это достижимо. Он не очень много забивает»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам невысоко оценил шансы полузащитника на получение «Золотого мяча».

«Я не знаю, насколько это достижимо для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Он может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно...

Такое уже случалось, например, с Фабио Каннаваро. Еще раньше были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но в большинстве случаев эту награду получают футболисты атаки», – сказал Дешам в интервью RMC.

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