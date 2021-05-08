Защитник «Ман Сити» Диаш признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока по итогам минувшего сезона.

Лучшим футболистом сезона-2020/21 стал защитник «Манчестер Сити» .

На приз также претендовали Кевин де Брюйне ( ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн(«Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).

Португалец ранее был назван игроком сезона по версии журналистов, он обошел де Брюйне и Кейна.

В сентябре прошлого года «Сити» заплатил за Диаша «Бенфике» 68 миллионов евро. Он провел в АПЛ 32 матча, забил один мяч. Статистику игрока вы найдете здесь.