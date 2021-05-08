Защитник «Ман Сити» Диаш признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока по итогам минувшего сезона.
Лучшим футболистом сезона-2020/21 стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
На приз также претендовали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн(«Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).
Португалец ранее был назван игроком сезона АПЛ по версии журналистов, он обошел де Брюйне и Кейна.
В сентябре прошлого года «Сити» заплатил за Диаша «Бенфике» 68 миллионов евро. Он провел в АПЛ 32 матча, забил один мяч. Статистику игрока вы найдете здесь.