Бразилия решила не играть на Кубке Америки из-за ситуации с коронавирусом в стране (As)

Сборная Бразилии решила не выступать на Кубке Америке, сообщает As.
Футболисты бразильской команды ясно дают понять, что не сыграют на турнире. Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.
Бунт футболистов сборной Бразилии начался, когда они через медиа узнали, что Кубок Америки пройдет в Бразилии.
Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины – из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.
С момента, когда Бразилия была объявлена принимающей стороной Кубка Америки, ни один игрок национальной команды не выступил с комментариями.
«Это как если бы Нерон устроил матч в Колизее, чтобы отпраздновать пожар в Риме». Бразилия против Кубка Америки