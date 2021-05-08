Бразилия решила не играть на Кубке Америки из-за ситуации с коронавирусом в стране (As)

Сборная Бразилии решила не выступать на Кубке Америке, сообщает As.

Футболисты бразильской команды ясно дают понять, что не сыграют на турнире. Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.

Бунт футболистов сборной Бразилии начался, когда они через медиа узнали, что пройдет в Бразилии.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины – из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.

С момента, когда Бразилия была объявлена ​​принимающей стороной Кубка Америки, ни один игрок национальной команды не выступил с комментариями.

«Это как если бы Нерон устроил матч в Колизее, чтобы отпраздновать пожар в Риме». Бразилия против Кубка Америки

